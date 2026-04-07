El ajedrecista de nueve años Marc Barceló desvela que todavía no ha podido jugar contra sus ídolos: "Me falta más papilla"

Su padre le enseñó a jugar cuando tenía solo seis años y medio y, un año después ganó su primer trofeo. Meses después, participó en el Campeonato de Cataluña de Rápidas donde quedó en segunda posición.

Marc Barceló es campeón mundial de ajedrez relámpago. Un título impresionante que lo es más al saber que Marc tiene solo nueve años. Para saber cómo comenzó en el mundo del ajedrez y cómo ha conseguido convertirse en un prodigio de este deporte, Barceló charla con Thais Villas.

El ajedrecista cuenta a Villas que fue su padre quien le enseñó a jugar hace solo dos años y medio. "Un verano me aburría y mi padre no quería que estuviese todo el verano encerrado y me enseñó a jugar", explica. Marc se dio cuenta de que era bueno cuando ganó su primero trofeo con siete años. "Dije 'esto es lo mío' cuando, al cabo de unos dos meses, fue el Campeonato de Cataluña de Rápidas y ahí quede segundo", señala.

Marc cree que desde que empezó a jugar habrá podido jugar 100.000 partidas. Actualmente tiene cuatro profesores diferentes, a los cuales es capaz de ganar. "He ganado a todos", cuenta, "a Miguel Illescas, que es una leyenda, no le gustó perder". "Normalmente dicen que a ningún gran maestro le gusta perder", añade. Él, cuando pierde, intenta no mostrar sus emociones delante del rival. "Lo que puedes hacer, cuando te vas a la habitación, es llorar", comenta.

Barceló cuenta que sus ídolos son Bobby Fischer, Yagiz Kaan Erdogmus y Faustino Oro. El primer ajedrecista falleció en el año 2008, pero los otros dos son prodigios de este juego al igual que lo es Marc, ya que tienen 14 y 12 respectivamente. El ajedrecista todavía no ha podido jugar contra ellos ya que le falta "más papilla", comenta, entre risas.

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