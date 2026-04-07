Wyoming, sobre la promoción que ha hecho Villarejo de su libro: "Y vosotros pensando que Santiago Segura era el mayor experto en marketing"

"Si la gente quiere saber lo que pasa en España, que compre mi libro", decía Villarejo en unas declaraciones recientes con el juicio de la Kitchen ya en marcha. "Será lo que sea, pero tiene sangre fría. Empieza diciendo que podría morir en la cárcel y de repente... promoción del libro", bromea Wyoming.

Este lunes ha arrancado el juicio por el caso Kitchen, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior con el Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. Esta primera semana, recuerda Sandra Sabatés en El Intermedio, está dedicada a las vistas previas. La estrella del día de ayer fue, sin dudas, José Manuel Villarejo. "El polémico excomisario ha llegado a la vista luciendo una corbata de la Policía Nacional y ha apuntado a Soraya Sáenz de Santamaría y al CNI como responsables de haber orquestado lo que considera un montaje en su contra", señala la periodista.

"Lo que tengo claro es que si me meten de nuevo en prisión esta vez es para no salir", decía con tranquilidad en unas recientes declaraciones ante la prensa. "Estos chicos tienen un peculiar sentido del humor y como han visto que yo no me callo, pues es normal que esta vez les salga bien la jugarreta de darme matarile", añadía. Sin embargo, no parecía preocupado: "Ya tengo más años que un bosque. He vivido muy bien, muy divertido, me lo he pasado muy bien".

Y para rematar, aprovechaba la ocasión para 'hablar de su libro', pero de manera literal: "Si al final estos chicos deciden darme matarile, por lo menos quedarán mis libros, que creo que se están vendiendo muy bien. Si la gente quiere saber lo que pasa en España, que compre mi libro".

El Gran Wyoming se queda descolocado ante sus palabras, pero rápidamente saca a relucir su sentido del humor. "Veo los libros y tengo un Ford Fiesta en Navacerrada, que por dos duritos te lo dejo", bromea. "Las cosas como son. Villarejo será lo que sea, pero tiene sangre fría. Empieza diciendo que podría morir en la cárcel y de repente... promoción del libro", reflexiona. "Y vosotros pensando que Santiago Segura es el mayor experto en marketing y autopromo, aunque Villarejo no es el brazo tonto de la ley, eso está claro, porque de tonto no tiene un pelo. Y de ley... pues la verdad es que se la pasa por el forro", concluye el presentador.

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