'José Luis Ábalos' 'confirma' que Jésica es dentista: "Me está saliendo igual de cara y me está haciendo el mismo daño"

Raúl Pérez se convierte en José Luis Ábalos y, en este vídeo, analiza con Wyoming la primera jornada del juicio por el 'caso mascarillas', la declaración de su expareja Jésica y los 24 años de cárcel que piden para él.

El mismo día que ha empezado el juicio por el 'caso mascarillas', 'José Luis Ábalos' visita el plató de El Intermedio en la piel de Raúl Pérez.

Tras la declaración de hoy de su expareja, Jésica, el exministro confirma que es "dentista": "Me está saliendo igual de cara y me está haciendo el mismo daño", afirma.

Respecto a los 24 años que la Fiscalía pide para él, 'Ábalos' asegura estar "tranquilo" y que la cárcel no le quita el sueño "menos cuando Koldo ronca".

Afirma que duerme tan bien porque siempre ha tenido "la conciencia tranquila", pero también por el "jet lag", porque con sus viajes, señala, Koldo y él podrían "haber protagonizado todas las temporadas de Españoles por el mundo".

"Si le nombraron ministro de Transportes fue porque los conocía todos", apunta Wyoming, a lo que 'Ábalos' le responde que "por eso viví a todo tren". A pesar de todo, se define como "un político altamente preparado" y fiel a su país: "De hecho es lo único a lo que he sido fiel", concluye.

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