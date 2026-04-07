Una droga más fuerte y peligrosa que el fentanilo: el consumo de nitazenos ya mata en España

El contexto Esta droga llegó a Europa en el año 2019. Desde la crisis de los precursores del fentanilo en China, se recuperó este analgésico no comercializado en los años 50 por su peligrosidad. Entra en los mercados clandestinos para adulterar otros opiáceos como la heroína.

En España se ha registrado la primera muerte relacionada con el consumo de nitazenos, una droga más potente que el fentanilo. Un joven de 21 años falleció en Pamplona tras esnifar esta sustancia, que no se detecta en pruebas de tóxicos convencionales. Aunque fue tratado en el hospital, pidió el alta voluntaria y murió horas después. Los expertos advierten que dosis mínimas pueden ser letales, y su acceso se limita a la 'deep web'. Los nitazenos, conocidos en Europa desde 2019, se utilizan para adulterar opiáceos como la heroína. En España, este es el único caso documentado, pero se subraya su peligrosidad y fuerte adicción.

Primera muerte en España relacionada con el consumo de nitazenos, una nueva droga que es más potente que el fentanilo. Se trata de un joven de 21 años que murió en Pamplona. Este hombre falleció tras ser hospitalizado, por lo que el centro ya ha abierto una investigación interna para implantar el tratamiento ante una sobredosis de esta nueva droga.

Fue un testigo el que dio la voz de alarma. Al llegar los servicios de emergencia al lugar de los hechos, se encontraron con el joven de 21 años tendido en el suelo. La propia víctima reconoce que ha consumido nitazenos. Realmente, cuenta que ha esnifado nitaxenos, sustancia que no se puede detectar en las pruebas de tóxicos. Y es que, estos test no están adaptados a esta nueva droga.

Pese a ello, en el hospital de Pamplona trataron a la víctima, que acaba pidiendo el alta voluntaria. A las cuatro horas, muere. Ahora, los expertos advierten: el peligro de esta droga es que una dosis muy pequeña puede ser letal.

Dosis ínfimas pero mortales

"Es de mayor potencia que el fentanilo. Esto significa que con una dosis muy baja ya se pueda producir una sobredosis", ha explicado a laSexta el director del área de drogas de Energy Control, Josep Rovira.

Es decir, una dosis ínfima de nitazenos puede resultar letal, aunque no es una droga que esté en los circuitos de compra. Solo se puede conseguir en la llamada 'deep web', en el internet más profundo y delictivo.

Los registros que se conocen en la actualidad de consumo de esta nueva sustancia se consiguen por los análisis en las muertes por sobredosis. En Europa ya es conocida en Reino Unido o en Irlanda.

Y un caso llamativo es el de Estonia, que en 2019 registró 23 muertes por esta sustancia. Según han explicado los expertos a laSexta, lo normal es que no se sepa que se están consumiendo nitazenos, porque se utilizan para, por ejemplo, adulterar otros opiáceos como la heroína.

Es la primera muerte relacionada con los nitazenos en España y se ha confirmado este martes, pero esta droga llegó a Europa en el año 2019. Desde la crisis de los precursores del fentanilo en China, se recupera este analgésico que nunca fue comercializado en los años 50 por su peligrosidad. Entra en los mercados clandestinos y llega a Europa para adulterar otros opiáceos como la heroína.

Los mismos expertos aseguran que en España, de momento, solo está este caso documentado como muerte asociada a los nitazenos. Pese a ello, son muy claros: es una droga muy peligrosa por su potencia, su letalidad en bajas dosis y su fuerte adicción.

O en palabras de Rovira, siempre se puede desplegar un plan de preevención ante el consumo de nitazenos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.