Entre líneas Si bien se presenta como ardua tarea responder a qué da más miedo si Godzila o King Kong; si el hombre lobo o Drácula; si Lord Voldemort o Sauron, no lo es para nada elegir entre Trump enfadado o una economía sin petróleo.

La creciente tensión por la ofensiva militar contra Irán ha llevado a muchas naciones a considerar más temible una economía sin petróleo que cualquier otro desafío. En este contexto, países como China, Pakistán, Irak, India y Rusia han establecido acuerdos con Irán para asegurar el paso de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Otros, como Malasia, Japón y Turquía, también dependen del petróleo del golfo Pérsico y enfrentan problemas energéticos. Incluso Italia y Francia han pagado sumas significativas para que sus buques crucen Ormuz. Estas negociaciones debilitan la posición de Estados Unidos, ya que Irán ignora sus exigencias mientras negocia con otras naciones.

¿Qué da más miedo Godzila o King Kong? ¿El hombre lobo o Drácula? ¿Lord Voldemort o Sauron? ¿Trump enfadado o una economía sin petróleo? Se trata de una pregunta que se están planteando muchas naciones a raíz de la ofensiva militar contra Irán. De hecho, muchas de ellas tienen clara su respuesta, siendo esta una economía sin petróleo. Por eso negocian con Irán, al tiempo que debilitan al presidente de Estados Unidos (EEUU) al ignorarlo en la mesa de negociación.

De esta manera, queda claro que la reapertura total o no del estrecho de Ormuz puede cambiar el mundo. Por eso, estos países han telefoneado a los ayatolás iraníes y han alcanzado acuerdos para que Teherán les permita sacar petróleo, e incluso, cruzar el estrecho de Ormuz sin problema. Por un lado, son países suficientemente amigos de Irán como para permitirles el paso: China, Pakistán, Irak, India y Rusia. Barcos de todas estas naciones con los que Irán tiene intereses o vínculos han cruzado el estrecho.

Eso sí, hay un segundo grupo que aglutina a los necesitados en el que estaría Malasia, Japón, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Turquía. Son países con una alta dependencia del petróleo del golfo Pérsico, es decir, que compraban todo su petróleo allí. Además, son zonas que se encuentran ahora mismo con problemas de precio y existencias, con situaciónes de emergencia energética, como Filipinas. A ellos, se suman países que se dice que están negociando del bloque occidental: Italia y Francia.

Precisamente, estos dos vecinos europeos lograron que buques suyos pasaran por Ormuz convenciendo a Irán mediante el mismo método que el resto: dinero, dinero y dinero. Más ser más exactos, en torno a un millón setecientos mil euros por barco, según una investigación periodística. Un trabajo que apunta a que se le da un código para que lo transmita a los militares iraníes y estos le dejen pasar. Pero, el dinero no lo es todo, ya que Irán evalúa si ese país ha apoyado a EEUU en la guerra, si tiene población musulmana, su habitual relación, el destino de la carga y la nacionalidad de la tripulación.

Todas, unas negociaciones que debilitan a EEUU, tal y como se refleja en la viñeta incluida sobre estas líneas. En ella, se ve a un Donald Trump, a la espera que se le unan países para desbloquear Ormuz, pero no va nadie. Tampoco Teherán responde a sus exigencias de negociación para reabrir el enclave marítimo. Mientras, esos ayatolás negocian con el resto de naciones el paso por Ormuz.

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