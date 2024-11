En la catástrofe provocada por la DANA, también hay bulos que apuntan hacia las ONG. En una nueva edición especial de 'Cazabulos', Sandra Sabatés desmiente las noticias falsas que aseguran que estarían sacando partido de la situación.

Uno de ellos es Ángel Gaitán, que acusa directamente a Cáritas de estarse apropiando de los materiales y las ayudas que se mandan a Valencia, algo que la propia organización ha negado en un comunicado donde explican que tienen un protocolo para gestionar toda la solidaridad recibida.

Otro influencer, Isaak Belki, alias 'Ibelky', afirma que una organización no le ha recogido los camiones de ayuda que ha llevado. Un mensaje, el de que las ONG no están actuando bien, que se ha propagado en las redes. Sin embargo, Sandra explica que "esa ayuda hay que gestionarla bien y no todo es necesario en todos los lugares". En este sentido, señala que en Paiporta han pedido que la ayuda sea económica, para no sufrir un colapso logístico y atender mejor las necesidades de los vecinos.

También hay quien está aprovechando la tragedia para cargar contra algunas ONG, como el vídeo de una mujer que pide que no se done "ni un duro a la Cruz Roja" porque en la catástrofe de Valencia no hay nadie trabajando allí.

Un bulo que desmontaba Íñigo Vila, director de Emergencias de la organización, que daba la cifra de 1.700 personas trabajando sobre el terreno, además de asegurar que Cruz Roja se quedará en la zona durante "meses y años".