Una de las cosas que más a destacado del desastre causado por la DANA que ha afectado, especialmente, a varios municipios de la Comunidad Valenciana, es la enorme avalancha de solidaridad. Como explica Dani Mateo, "hasta las zonas afectadas se han desplazado voluntarios, militares, policías, bomberos, médicos...y también gente inclasificable como Ángel Gaitán".

Gaitán es un mecánico que adquirió popularidad gracias a las redes sociales y que, actualmente, colabora con "esos programas en los que, además de buscar fantasmas, a veces los llevan al plató", explica Dani. Estos días, Ángel se ha desplazado a Valencia a echar una mano, "y ahí es cuando ha caído que a los afectados les estaba llegando comida, artículos de higiene, ropa... pero, ¿qué es lo que nadie les estaba dando? Efectivamente, la ilusión de ganar un concurso".

El mecánico ha llenado varios vehículos de productos de ayuda y ha propuesto en sus redes que la gente vote para escoger a qué dos pueblo va a llevar esa ayuda. "Que se lleven los víveres los dos pueblos con más likes", expone Mateo, "claro que sí, y si hay que desempatar que los del pueblo se vistan de bolos y soltamos una vaquilla". Esta iniciativa solidaria ha generado mucha polémica pero, como le transmite Dani, "Ángel, tú no te rindas, show must go on, yo mañana propondría jugar a la patata caliente, que es lo que hace tu jefe con sus colaboradores".