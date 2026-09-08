Wyoming se pone una mascarilla para evitar contagiarse "del virus del odio": "Llega a afectar, incluso, al cerebro"

El presentador de El Intermedio hace una particular reflexión sobre la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta y como ese "virus del odio" está provocando que se lleven a cabo actos "propios de descerebrados".

El Gran Wyoming sorprende iniciando El Intermedio llevando una mascarilla. "No hemos vuelto a 2020", explica, "es que con las mascarillas que tengo en casa me pasa como con la ropa antigua, que de vez en cuando me gusta darles uso".

El presentador de El Intermedio afirma que la mascarilla le viene bien "por que últimamente hay un virus circulando mucho más contagioso y letal que el coronavirus: el virus del odio". "Lo peor es que cuando alguien lo pilla le da por agredir a periodistas en manifestaciones, privando al resto de su derecho a la información", añade.

"Al infectado también le puede dar por acosar a una menor en una manifestación en Ceuta porque la confundieron con una migrante", expone. En caso más graves, como indica Wyoming, "un contagiado, incluso, puede disparar con una escopeta de perdigones a un niño de ocho años que intenta dormir en una tienda de campaña".

Wyoming señala que la crisis de Ceuta está propiciando el contagio del virus del odio "de una manera muy severa, llegando a afectar, incluso, al cerebro". Esto es sorprendente, afirma, ya que estos actos "son propios de descerebrados".

El presentador desconoce "quién es el paciente cero, pero a la extensión del virus están contribuyendo aquellos representantes políticos que deshumanizan a los migrantes llamándoles invasores o que proponen un confinamiento por sarna o tuberculosis".

"También los que han hecho un llamamiento a cazar migrantes, como el señor Figaredo", añade. Wyoming afirma que hay un virus peligroso suelto y, para que nadie más se contagie, el presentador pide "mantener la distancia social con este tipo de mensajes y el uso estricto de mascarilla, pero para ellos, para los que vociferan".

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