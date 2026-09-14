Vivas pide al Gobierno central que desaloje el campamento de la desalinizadora por riesgo para la calidad del agua

Los detalles La solicitud se fundamenta en un informe técnico de ACEMSA que concluye que es necesario actuar con la máxima urgencia para evitar la consolidación del asentamiento y prevenir posibles incidencias.

El Gobierno de Ceuta ha pedido a la Delegación del Gobierno la intervención urgente para desalojar un asentamiento en la playa de Benítez, junto a la planta desalinizadora, por considerarlo un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de esta infraestructura esencial para el suministro de agua potable. La solicitud, apoyada por un informe de ACEMSA, alerta sobre la ocupación de terrenos que son parte del sistema de captación de la planta. Se busca garantizar la seguridad y limpieza del área, coordinando con servicios sociales para asegurar un trato digno a los afectados. ACEMSA ha aclarado que la infraestructura está protegida y el agua es segura para el consumo.

El Gobierno de Ceuta ha solicitado a la Delegación del Gobierno la intervención urgente de los organismos competentes para desalojar el asentamiento instalado en la playa de Benítez, junto al muro perimetral de la planta desalinizadora, al considerar que supone un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de una infraestructura considerada esencial para el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

La petición, formulada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, se produce después de que durante las últimas semanas se haya incrementado la presencia de migrantes en el entorno inmediato de la instalación.

Este sábado podían contabilizarse más de un centenar de chabolas en la playa de Benítez, separada de la del Trampolín por la propia planta desalinizadora, donde continúan creciendo los asentamientos improvisados.

La solicitud de la Ciudad se fundamenta en un informe elaborado el pasado 8 de septiembre por la Dirección Técnica de Aguas de Ceuta Empresa Municipal (ACEMSA), en el que se alerta de la ocupación de terrenos próximos a la instalación mediante tiendas de campaña, refugios improvisados y distintos enseres apoyados sobre el cerramiento perimetral.

El documento advierte de que la explanada afectada forma parte del sistema de captación de la planta desalinizadora, por lo que resulta necesario garantizar las condiciones de seguridad, limpieza, protección y accesibilidad de un espacio considerado estratégico para el suministro de agua a la ciudad.

A la vista de estas conclusiones, la Consejería ha solicitado que se adopten con carácter urgente las medidas necesarias para desalojar el asentamiento situado junto al perímetro de la instalación y sobre la explanada que alberga la cántara de aspiración de la planta.

La actuación planteada incluye también la retirada de tiendas, refugios y demás elementos instalados en la zona, la limpieza del espacio afectado, la revisión del estado de los sistemas de protección y cerramiento y el refuerzo de las medidas de vigilancia para evitar nuevas ocupaciones.

La ciudad ha precisado que cualquier intervención deberá desarrollarse de forma coordinada con los servicios de atención social y humanitaria cuando sea necesario, con el fin de garantizar la seguridad y el trato digno de las personas afectadas.

En su comunicación a la Delegación del Gobierno, la Consejería subraya el carácter estratégico de la desalinizadora dentro del sistema de abastecimiento de agua potable de Ceuta y considera prioritario preservar la integridad de sus instalaciones, así como asegurar el acceso permanente de los equipos encargados de su explotación, mantenimiento y vigilancia.

El informe técnico de ACEMSA concluye que es necesario actuar con la máxima urgencia para evitar la consolidación del asentamiento y prevenir posibles incidencias que puedan afectar a la seguridad o al normal funcionamiento de la infraestructura.

ACEMSA aclara que su infraestructura está "protegida" y el consumo de agua es seguro

Ante la alarma por la posible contaminación del agua, ACEMSA ha compartido un mensaje en sus redes sociales desmintiendo algunos bulos que se han difundido. De esta forma, dejan claro que su infraestructura hídrica está protegida. "En ningún momento han sufrido intrusión ni existe posibilidad de que sean contaminadas", han asegurado.

Además, destacan que se llevan a cabo análisis contínuos de la calidad del agua conforme a la normativa sanitaria vigente, garantizando su seguridad y salubridad.

Por tanto, han recalcado que el agua que sale del grifo es "apta para el consumo humano" y cumple con "todos los parámetros de calidad".

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