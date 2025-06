Rufián, al pedirle 'Ábalos' que le guarde un disco duro: "He tratado demasiado a CiU para saber que no tengo que coger eso"

Este martes El Intermedio ha contando con el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. El político catalán ha visitado el programa para hablar sobre la actualidad política de nuestro país, pero su entrevista ha sido interrumpida por un invitado muy especial: 'José Luis Ábalos'.

El cómico Raúl Pérez se ha transformado en el exministros para hacerle una propuesta al portavoz de ERC. "Tengo que tratar un asunto con el señor Rufián", afirma 'Abalos'. "Señor Ábalos, usted no puede interrumpir aquí, no es de la UCO", le dice el Gran Wyoming. "Es agua, José Luis", le dice Rufián, señalando el vaso que hay sobre la mesa.

'Ábalos' le propone a Rufián que le guarde un disco duro. "No tiene nada comprometedor, son fotos de vacaciones, las películas de 'Torrente'...", le cuenta. "He tratado demasiado a CiU para saber que no tengo que coger eso", responde el portavoz de ERC.

Pero, este no es el único motivo por el que 'Ábalos' quiere ver a Rufián. "¿Qué es eso de que soy un corrupto cutre?", le reprocha, "yo soy premium en todo". "Si no me cree pregunte a cualquier camarero", añade. "¿Sigue creyendo que soy cutre?", pregunta 'Ábalos' a Rufián. "En fin...", responde él, señalándolo, lo que provoca las risas y los aplausos del público, y que 'Ábalos' decida marcharse.