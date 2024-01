En un programa pasado de El Intermedio, Isma Juárez salió a la calle para averiguar qué opinaba la gente sobre el machista comportamiento de Luis Rubiales. ¿Qué le darían piquito o finiquito? "Claramente, finiquito", señaló con rotundidad una pareja, que insistió en que no había sido un dirigente bueno.

Por otro lado, un joven afirmó estar a favor de Rubiales: "Debió de meter la lengua porque eso no es nada". "Si la chica le hubiera besado a él, la historia hoy sería otra", insiste el hombre ante la sorpresa de Isma Juárez, que le confesó al chico: "No sé si quiero estar cerca de ti". Incluso, el reportero aseguró que había hecho bien en no haberle metido "el micro porque lo que acababa de decir".

Por último, un grupo de cuatro personas contestó rápidamente a la vez que le darían el finiquito a Rubiales. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.