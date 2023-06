Tres años y seis meses de cárcel para Bárbara Reypor esconder su patrimonio a Hacienda. La misma Bárbara Rey que hace más de 40 años pedía pagar impuestos. De ser imagen de Hacienda, a que el fisco la persiga por ocultar bienes. Por tratar de esconderlos y así no pagar una deuda de 143.000 euros.

Trató que la Agencia Tributara no diera con su casa en Marbella, su casa de Boadilla del Monte o sus participaciones en empresas, pero ¿de dónde sacó su patrimonio Barbara Rey?. ¿Llegó a cobrar de los fondos reservados para que no contara su relación con el Rey Don Juan Carlos? Ella siempre lo ha negado. Pero el exdirector del CNI ha afirmado en una entrevista en Salvados, que se pagó por el silencio de la ex vedette con contratos en televisiones autonómicas.