Caos en el aeropuerto

El miedo y la incertidumbre de los españoles atrapados en Dubái: "Fue horrible; escuchamos estallidos, gritos, alarmas en los móviles..."

Los detalles Al intentar volver a casa, Tania y su familia se encontraron en el aeropuerto a miles de personas atrapadas y se han visto obligados a alagar su estancia en la ciudad. Las autoridades recomiendan no salir a la calle.

Tania, española atrapada en Dubái
Tania y su familia se trasladaron al aeropuerto de Dubái para volver a casa. Sin embargo, lo que se encontraron al llegar allí fue el caos y miles de personas atrapadas. "Vivimos ese caos con dos niños, mis dos hijos", ha destacado la mujer, quien se ha visto obligada a alargar su estancia en la ciudad.

"El sábado la situación por la noche fue horrible. Escuchamos estallidos, gritos y alarmas en los móviles", ha recordado. Esas alarmas eran mensajes de textos que recibía la población en sus móviles, en los que las autoridades recomendaban quedarse a cubierto y no salir a la calle.

Por ello, 30 españoles que habían hecho un viaje en grupo a Dubái, permanece en el interior de este hotel. "No nos han facilitado información cobre cuándo se abrirá el espacio aéreo y estamos esperando. Mientras tanto, intentamos pasar el tiempo como podemos", ha expresado José Ángel, guía turístico.

Con misiles sobrevolando el cielo, es imposible una vuelta a casa de forma segura por el momento. Mientras, desde el Ministerio de Exteriores español piden a los ciudadanos que sigan estos consejos: "Que miren con frecuencia las recomendaciones del Ministerio y que sigan las redes sociales", ha subrayado Albares, quien ha indicado que, además, "los teléfonos de emergencia están operativos 24 horas al día para atenderles".

"Cambiaría todo por volver a España ya"

En Abu Dabi, el Emirato asumirá el gasto del alojamiento de sus turistas, mientras que en Qatar, a Jaime se lo ha pagado la aerolínea con la que viajaba, aunque la incertidumbre es constante: "¿Cómo sabemos cuándo sale nuestro avión? ¿Cómo sabemos si voy a estar otra noche más en este hotel o me cambian?", se ha preguntado el hombre, al tiempo que ha lamentado que "está todo desmadrado" y ha reconocido que "cambiaría todo por volver a España ya".

Sin embargo, para los españoles residentes en el Golfo Pérsico, la tensión militar es habitual en la zona. "Pensamos que el conflicto no va a escalar a más y que va a haber tensión, pero que en algún momento esto va a bajar y es lo que esperamos todos"", ha expresado al respecto María, española residente en Kuwait.

Solo el cese de las hostilidades les permitirá retomar sus vidas.

