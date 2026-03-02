Mikel Ayestaran señala la dificultad de los iraníes para derrocar al régimen: "No hay una oposición organizada dentro del país"

El periodista indica que Irán la Guardia Revolucionaria tiene el control de las armas. Esto hace necesario desarmarles para que los iraníes tengan alguna posibilidad de derrocar al régimen.

Tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, Donald Trump ha hecho un llamamiento para que los iraníes se rebelen. Pero ¿qué puede suponer este mensaje? Para conocer la respuesta a esta cuestión, El Intermedio conecta con el corresponsal Mikel Ayestaran.

El periodista señala que este llamamiento también se ha hecho desde Israel. "Mientras que ellos están atacando desde el aire, piden a los iraníes que salgan a la calle", indica. "No creo que la gente esté para salir a manifestarse", reflexiona", "pero quizá puede haber una sorpresa en los próximos días".

Ayestaran indica que se debe tener en cuenta el altísimo grado de infiltración que hay en este momento en la cúpula del régimen. "Esto también genera cierta psicosis entre el régimen iraní y quizá se pueda producir algún movimiento en las calles", señala.

El corresponsal indica que la Guardia Revolucionaria tiene el control de las calles. "Han desplegado numerosísimos puestos de control y, de esta forma, pedir que los ciudadanos salgan es complicado". Ayestaran indica que en Irán no hay una oposición organizada. "La oposición que hay en el exterior está fuertemente dividida y tampoco hay una oposición armada", explica.

Es la Guardia Revolucionara la que tiene el control de las armas. "Y este es el aparato fundamental que explica que el régimen siga en pie", indica. "Si no se consigue desarmar a la Guardia Revolucionaria va a ser muy difícil que los iraníes puedan derrocar al régimen", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.