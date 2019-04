Wyoming, sobre las sesiones del obispado para "curar la homosexualidad": "En Medicina aprendí que no se puede curar a alguien que no está enfermo"

El obispado de Alcalá de Henares imparte cursos para "curar la homosexualidad". Según una exclusiva de 'eldiario.es', la diócesis de esta localidad madrileña dirigida por el polémico obispo Reig Pla está impartiendo sesiones con el objetivo de "curar" sus tendencias homosexuales. Algo que para El Gran Wyoming es "indignante" porque no entiende que "en pleno siglo XXI se sigan haciendo estas prácticas".

Estas terapias, además, de estár prohibidas en la Comunidad de Madrid por la ley contra LGTBIfobia, están siendo investigadas por la Consejería de Políticas Sociales.

Además, el presentador de El Intermedio ha dejado un claro mensaje: "Intentar curar la homosexualidad con este tipo de sesiones no es solo ilegal, también es técnicamente imposible. Si algo aprendí en la facultad de Medicina es que no se puede curar a alguien que no tiene una enfermedad".

"No me extraña que esto sea responsabilidad de Reig Pla, siempre ha sido un referente para el colectivo LGTBI. Un referente para salir corriendo en dirección contraria", sentencia.

Dani Mateo también ha querido aportar su propia reflexión acerca de los gurús que dicen "curar" la homosexualidad: "Del pozo de la heterosexualidad, se sale".

Además, El Intermedio ha podido conocer cómo se gesto la exclusiva de eldiario.es que ha conseguido destapar el caso. Para ello, ha entrevistado al periodista infiltrado en los cursos.