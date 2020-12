Ante los escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos I, la principal estrategia del Gobierno pasa por separar y preservar la imagen de Felipe VI, desligándola de la de su padre, para defender así el sistema de la monarquía parlamentaria. Esa es la línea argumental que hemos podido ver en los últimos días por parte de destacados miembros del Ejecutivo como los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles o el propio presidente Pedro Sánchez.

"En el PSOE están a tope con el actual rey, si no se declaran 'Felipistas' es para que la gente no se confunda y piense que les cae bien Felipe González", destaca El Gran Wyoming, quien, además, explica que "el que ha hecho una defensa más firme de la monarquía parlamentaria ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page". Y es que, Page ha protagonizado unas surrealistas palabras en las que "ha demostrado al mismo tiempo su profundo amor por la Constitución y por la costura". En este vídeo de El Intermedio puedes ver estas llamativas palabras y el análisis de Wyoming tras oír al socialista: "O sea, España es una abrigo con cremallera, que es la Constitución, no es un país de esos que parecen un abrigo de botones".