Sandra Sabatés destaca en El Intermedio que continúan los escándalos en torno a las irregularidades fiscales del rey emérito mientras la posibilidad de que Juan Carlos I regresa a España por Navidad sigue tomando fuerza. Después de que el ex jefe del Estado presentara una regularización de casi 700.000 euros la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Agencia Tributaria continúan investigando el caso.

Por su parte, El Gran Wyoming recuerda en el plató la entrevista que una periodista británica realizó en 1992 al rey emérito: "Don Juan Carlos le explicaba a la periodista que debe pagar sus impuestos y lo mal que sentaría que no lo hiciera". Preguntado sobre si es de los españoles que intenta no pagar impuestos, el rey Juan Carlos, entre risas, contestaba que "probablemente" pero no que no podía decirlo. Unas imágenes que indignan a El Gran Wyoming, quien le manda un tajante mensaje desde el plató de El Intermedio.