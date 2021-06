El Gran Wyoming y Sandra Sabatés analizan en El Intermedio la imputación de María Dolores de Cospedal y del silencio de Pablo Casado al respecto. En un acto en Ceuta, al líder del PP le ha resultado imposible evitar responder a los medios de comunicación. Ante la pregunta de una periodista, Casado se queda en silencio mientras se escucha a alguien presente criticar a la mujer. "El presidente ha venido aquí a hablar de nuestro problema, no de otra cosa", ha afirmado el hombre mientras Casado sonríe y afirma que está de acuerdo con "esos caballeros".

Pero no solo ha ocurrido en esa ocasión, minutos más tarde le han preguntado si el PP iba a expedientar a Cospedal y Casado evitaba responder mientras el público abucheaba a la periodista. "Vaya, pues no sé qué me preocupa más, si que el señor Casado no piense dar explicaciones sobre un tema tan grave que afecta a su partido o que se haya hecho acompañar en la rueda de prensa de palmeros", critica Wyoming, que afirma que "no es de recibo que parte de ese público abuchee a la prensa, la información es un derecho". Además, Wyoming se indigna al ver cómo Casado les da la razón y responde tajante en el vídeo de esta noticia.