El escándalo de la publicación de unas fotografías del rey emérito con Bárbara Rey en un medio holandés ha coincidido con la visita de Juan Carlos I a España. El monarca está en Sanxenxo donde va a participar en una regata. El Intermedio conecta en exclusiva con el 'emérito' debido a que la 'reina Sofía' se ha presentado en el hotel donde está el rey.

"Contenta me tienes, Juanito", le dice la 'reina' al entrar en su habitación. Sofía le pide explicaciones por las fotografías publicadas en la revista holandesa 'Privé'. "Míralo por el lado bueno, por lo menos esta vez no ha hecho falta que se muera alguien para vernos", responde él. "Bárbara es una amiga mía, se le había roto un enchufe y me llamó para que se lo arreglara", se justifica él. "Si claro, un enchufe, por eso te la acabaste enchufando", responde ella.

"Lo de Bárbara me da igual pero entre las fotitos, las memorias, los viajecitos a Sanxenxo... vas a arruinarle la vida a tu propio hijo", le reprocha ella. "Venga, Sofía, si sabéis que os tengo mucho cariño", responde él, "si hasta en mi libro de memorias te he dedicado un poema precioso". "Sofía, yo siempre caliente y tú siempre tan fría", dice el texto.

"Somos el hazmerreír de las monarquías europeas", afirma ella. Sofía le sugiere que desaparezca de la vista de todos durante un tiempo. "O, mejor, para siempre", añade. "Tú verás lo que haces para arreglar esto", advierte la emérita, "nosotros tenemos una imagen que cuidar...". "Vas a conseguir volverme republicana", exclama ella muy enfadada.