Una reportera, a Isma Juárez cuando le dice que tiene ganas de quedarse calvo: "Ya te queda poco, no te preocupes"

Isma Juárez asistía a la plaza de toros de Las Ventas, donde tenía lugar la presentación del cartel de la Feria de San Isidro 2025, donde la protagonista es Victoria Federica.

Además de hablar con influencers como Tomás Páramo, preguntar a Ortega Cano por su "semen de fuerza" o regalarle un body a José Luis Martínez-Almeida por su recién anunciada paternidad, el reportero también aprovechaba para conversar con otros compañeros reporteros.

Así, Isma aprende de toros con el colega de 'La Roca', Álex Loya, y debate sobre peluquería con Aránzazu Santos, que le avisa de que se está colando en su plano: "La competencia, yo no puedo salir", comenta la reportera, a la que no le importa que aparezca su pelo, porque "la mecha está recién hecha, está bonita".

Aránzazu le confesaba que las mechas le habían costado "de 100 para arriba", a lo que Isma reaccionaba que "eso es lo que yo me he gastado en toda mi vida en peluqueros". "Tengo unas ganas de quedarme calvo...", comenta Isma, a lo que la compañera le responde entre risas que "ya te queda poco, no te preocupes".