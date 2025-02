Isma Juárez regala un body de El Intermedio a José Luis Martínez-Almeida: "¿Es para el niño o para mí?"

Isma Juárez ha asistido a la presentación del cartel de la Feria de San Isidro que se ha celebrado en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. Este año, su protagonista es Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta del rey emérito y sobrina de Felipe VI. En la presentación del cartel, el reportero ha coincidido, entre otros, con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

"Es, además de mi colega, una persona afortunada porque acaba de anunciar que va a tener un hijo", cuenta Juárez al ver llegar al alcalde. El reportero ha desvelado que ha traído un regalo muy especial para Almeida: un body de El Intermedio para su bebé. "Señor Almeida, le he traído un regalo", le dice Isma al cruzarse con él. "¿No te habrá costado 10 euros?", pregunta, irónico, el regidor madrileño.

"No se preocupe que no se va a hacer progre, enseguida se le queda pequeño", le dice Isma. "¿Pero este es para el niño o para mí?", pregunta el alcalde, irónico. "Pueden compartirlo", responde Isma entre risas. El reportero, además, también ha traído otro regalo: un bote de gildas. "Va a tener mucho jaleo, con el niño va a ser muy complicado", afirma Juárez. "Las hemos comido Wyoming y yo", le cuenta para aliviarlo. "Vale, el Wyoming no muere porque bicho malo nunca muere", responde Almeida.