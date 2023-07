¿Las elecciones en julio han trastocado las vacaciones igual a la gente de un barrio rico que de uno obrero? Thais Villas sale a la calle para descubrirlo y, desde luego, la diferencia de viajes es clara. "Voy a ir a votar, son unas elecciones muy importantes y estoy muy cabreada", afirma una mujer de un barrio rico mientras que otra mujer de un barrio obrero también destaca que va a ir votar: "Por su puesto que voy a ir a votar, no me afecta con vacaciones, pero si me afectara, votaría por correo".

"Aquí tenemos que votar, sí o sí", afirma la vecina de un barrio obrero a Thais Villas, a la que sorprende con su contundencia. "Qué gente más democrática, no os reconozco como españoles", destaca alucinada Thais Villas. Pero, ¿convocar las elecciones en julio ha trastocado las vacaciones igual a la gente de un barrio rico que de uno obrero? "No hija no, somos pobres, no tenemos para vacaciones", afirma una señora de un barrio obrero mientras que una mujer de un barrio rico señala que ha afectado a sus fines de semana que pasa en julio en Asturias.

Por último, sobre cuánto presupuesto tienen para estas vacaciones, una mujer de un barrio rico confiesa a Thais Villas que tiene "entre 5.000€ y 7.000€". Puedes ver la reacción de la reportera en el vídeo principal de esta noticia.