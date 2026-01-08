'Koldo' propone a 'Ábalos' encargar un túnel a Servinabar para escapar de la cárcel: "Y ya de paso sacarnos una comisión"

El 'exasesor' de 'Ábalos' propone al 'exministro socialista' hacer un túnel para poder escapar de la cárcel. 'García' plantea su plan a su compañero de celda, que no se muestra muy convencido ante la idea.

El Intermedio estrena un nuevo capítulo de su serie 'Chalana connection', protagonizada por 'José Luis Ábalos' y 'Koldo García'. El 'exsocialista' está haciendo un crucigrama cuando su 'exasesor' le muestra un libro que le ha dado un miembro del clan de los albaneses a cambio de un paquete de tabaco.

El libro se titula 'Fugas de la cárcel para dummies'. "Tiene todos los trucos: descolgarse con sábanas por la ventana, cortar rejas con una lima, hacer un túnel con una cucharilla...", cuenta 'Koldo'. "¿Qué le parece?", pregunta a su compañero de celda. "Me parece que eres gilipollas, coño", responde, "sí, es un libro para dummies, pero muy dummies".

"Eres un bigardo de 140 kilos, necesitas una cadena perpétua para hacer un túnel con una cucharilla", añade. "Ya lo sé, jefe", se lamenta 'García', "por eso mi idea es encargarle el túnel a Servinabar, y ya de paso sacarnos una comisión".

"Para no tragar polvo, tengo otro contacto que nos pasa mascarillas", añade 'Koldo', "es un win-win". "Pero ¿cómo van a entrar aquí los de Servinabar, que no estamos en La Chalana, coño, que aquí lo más parecido a un centollo son las cucarachas del váter".

'Koldo' considera que, debido a la lentitud del juez, "me apuesto un brazo a que los de Servinabar estarán aquí encerrados en dos semanas". "Y son expertos en cavar túneles", añade. "Son expertos en trincar cavando túneles", responde 'Ábalos'.

El 'exsocialista', además, duda de que pudieran ocultarlo. "Lo tengo todo planeado", afirma 'Koldo', "el guardia de la noche hace su última ronda a las 11 y el siguiente no pasa hasta las cinco de la madrugada, tenemos seis horas enteritas". "Lo mejor es que usted solo tiene que dormir", añade 'García', "teniendo en cuenta que ronca como un martillo neumático no se notará el ruido".

