Wyoming, sobre la foto de Ayuso, Milei y la motosierra del argentino: "Además de la fruta, le gusta el bricolaje"

El presentador de El Intermedio ha bromeado con que en la imagen faltaba la conocida herramienta del mandatario argentino. Tras mostrarla, ha asegurado que a la madrileña no le hace falta porque "en Madrid ya no queda nada que recortar".

En su estancia en Sudamérica, Isabel Díaz Ayuso ha continuado con su acercamiento al presidente de Argentina, Javier Milei. La presidenta madrileña se ha reunido este jueves con el mandatario en la Casa Rosada en plena crisis internacional por la intervención en Venezuela y donde ambos han defendido el ataque de Estados Unidos. Eso sí, han matizado que se trata de una visita "de carácter personal".

"Gracias al presidente de Argentina, Javier Milei, por nuestro encuentro en la Casa Rosada de Buenos Aires. Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad", ha comentado Ayuso en X al término de la reunión.

Tras ver la noticia, Wyoming ha apuntado que se les ha 'olvidado' mostrar la imagen completa de la reunión, en la que aparece también la conocida motosierra del mandatario argentino. Tras mostrarla, el presentador ha procedido a afirmar que a Ayuso, "además de la fruta, le gusta el bricolaje".

"Aunque ahora que lo pienso realmente no le hace falta una motosierra. En Madrid ya no queda nada que recortar y para cortarle la cabeza a alguien como hicieron con el fiscal general ya tienen a Miguel Ángel Rodríguez (su jefe de gabinete)", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.