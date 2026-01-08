El historiador Mikel Herrán explica la relación de la doctrina Monroe con la expresión 'república bananera'

En este vídeo, el historiador explica cómo nació la llamada doctrina Monroe, un principio de política exterior que buscaba evitar que Europa interviniera para intentar oprimir o controlar las colonias del continente americano que ya se habían independizado.

El colonialismo no es algo actual si no que, como indica El Gran Wyoming, "ya estaba inventado". Algo que sabe muy bien el historiador de El Intermedio, Mikel Herrán, que visita el programa para hablar sobre este hecho.

"Esto de Estados Unidos creyéndose los dueños de todo un continente es casi tan viejo como el propio EEUU", indica Herrán. Como explica, tras su guerra de independencia, el presidente James Madison escribió al embajador del rey de España que USA "se oponía a que las potencias europeas se siguiesen expandiendo por América". El país no estaba en condiciones de pedir eso ya que solo ocupaban la costa Este y la mayoría del continente eran colonias europeas.

Cuando las colonias comenzaron a independizarse, otro presidente, James Monroe, "decidió formalizar esta lista a los reyes con una doctrina que llevaría su nombre: la doctrina Monroe". "Venía a decir que no tolerarían más interferencia europea en el continente para intentar oprimir o controlar a las colonias que se habían independizado y que América era para los americanos", explica el historiador.

"Suena muy bien", añade, "si no fuera por algo que advirtió el político chileno Diego Portales que decía: 'Cuidado, que para los americanos del norte los únicos americanos son ellos'". "El sueño americano siempre acaba siendo la pesadilla de todos los demás", indica Wyoming.

El historiador explica que EEUU era "un país joven y, a lo largo del siglo XIX la doctrina Monroe no tuvo mucho efecto". Esto cambio a final de siglo, ya que estaban listos para ponerla en juego. Por ejemplo, en 1898 provocaron una guerra con España para quedarse con Cuba, Filipinas y Puerto Rico, "no para liberarlas sino para convertirse ellos en los nuevos señores".

A medida que fue ganando fuerza, la doctrina Monroe fue sumando enmiendas. "La primera vino en 1895, precisamente, por una crisis entre Venezuela y Gran Bretaña", indica Herrán. Esta venía a decir que EEUU "tenía autoridad para mediar en disputas fronterizas en el continente, aunque le pillasen lejos y no tuviesen nada que ver con él". La siguiente enmienda fue el Corolario Roosevelt, añadido en 1904, "que estipulaba que EEUU tenía derecho a intervenir en Latinoamérica en casos de irregularidad".

La doctrina se justificaba como una forma de anticolonialismo, "conforme EEUU fue consiguiendo poder, los presidentes de USA la fueron modificando para justificar su propio imperialismo". Un ejemplo de ello es cuando en 1903 financiaron la revolución de independencia de Panamá contra Colombia a cambio de conseguir los derechos sobre el canal de Panamá.

La doctrina Monroe, además, también se relaciona con la expresión 'república bananera'. "Viene de esos países de América Central, como Honduras, donde en 1911 la United Fruit Company, que vivía de la exportación de plátanos, contrató a unos mercenarios para poner un dictador con la aprobación del gobierno yanqui, que quería que la deuda de Honduras fuera con EEUU y no con Gran Bretaña", expone Herrán.

Durante la Guerra Fría, esta doctrina se volvió a reinterpretar de nuevo para prevenir la expansión del comunismo. "Por ejemplo, sirvió para justificar el apoyo de la CIA al golpe de Estado contra la democracia de Salvador Allende en Chile y el apoyo a la dictadura de Pinochet", expone el historiador.

