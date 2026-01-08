Pedro Duque desvela si se lo pasó mejor como ministro o en el espacio: "Al ministerio no va uno a pasárselo bien"

'Zetas y Boomers' une a dos astronautas españoles: Pedro Duque y Sara García Alonso. Ambos son de diferentes generaciones y Thais Villas quiere conocer conocer su experiencia como miembros de la Agencia Espacial Europea.

Thais Villas ha reunido en 'Zetas y Boomers' a Sara García Alonso y Pedro Duque, dos astronautas españoles de dos generaciones diferentes para saber qué diferencias hay en su labor debido a esa diferencia generacional. Ambos ya se conocían y, como desvela Duque, él formo parte del tribunal que seleccionó a Sara.

Duque recuerda que en los años 90, cuando los americanos seleccionaban a los astronautas, "veías que había mucho individualista, mucho de los que yo vuelo el avión solo y todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga". Sara expone que ahora "no todos son 'Top Gun'". "Hay todo tipo de perfiles y se va equilibrando", añade, "incluso el propio entrenamiento de supervivencia, aparte de aprender las técnicas, son ejercicios de trabajo en equipo".

Pedro expone que actualmente, determinadas situaciones, como los bajones psicológicos, se tratan de manera profesional, algo que, en su momento, no se hacía. "Tenemos formación en psicología como parte del entrenamiento precisamente para saber lidiar con situaciones complicadas", expone García Alonso.

El astronauta recuerda que en las estancias en el espacio también hay rutinas. "El sábado hay limpieza y el domingo lo tienes libre", explica. "¿Se pasa el aspirador por la nave? Pues yo no subo... ya lo paso aquí abajo", respone Thais, sorprendida.

Ambos vivieron entrenamientos muy diferentes. Duque expone que en las nuevas naves espaciales "en vez de tener muchos botones tienen pantallas táctiles". "Yo utilizo mucho la realidad virtual y la realidad aumentada como parte del entrenamiento", cuenta Sara, "quizá hace unos años no se podía utilizar. Es una herramienta muy útil".

"Sara, ¿te gustaría seguir los pasos de Pedro como astronauta o como ministro?", pregunta la reportera. "Me llama bastante más la exploración espacial", se sincera. "Y, en tu caso, ¿te lo has pasado mejor arriba flotando o en el ministerio?", pregunta Villas a Pedro. "A ver... al ministerio no va uno a pasárselo bien", responde Duque. "Ya me has contestado", responde Thais.

