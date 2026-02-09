La reflexión de Pablo Simón sobre la subida de Vox en Aragón: "Es lo mismo que está pasando en todo occidente"

El politólogo Pablo Simón analiza el crecimiento de Vox tras las elecciones en Aragón, unos datos que, señala en este vídeo, "son extrapolables al resto de España" y fruto de la capitalización del "voto enfadado" y el "miedo a la inmigración".

Pablo Simón analiza en El Intermedio los resultados de las elecciones en Aragón y, en este vídeo, reflexiona sobre el hecho de que Vox haya duplicado su representación a pesar de presentar un candidato al que poca gente conocía.

Simón habla de una "mutación" en Vox, desde su nacimiento en Andalucía en 2018 como partido antiindependentista, hasta su versión 2.0 "alineado con las extremas derechas europeas".

El eje de Vox, según el politólogo, se sitúa en el "voto protesta", así como en el debate migratorio en el que "capitaliza el miedo a la inmigración". Sobre lo primero, Simón explica cómo la formación de extrema derecha ha crecido a partir de la DANA, los incendios o los escándalos de corrupción en el PSOE, recogiendo así "voto enfadado".

El experto apunta que lo que está pasando en España con la extrema derecha "es lo mismo que está pasando en todo occidente", donde la media de porcentaje de voto para este tipo de partidos se sitúa en el 20%. De este modo, considera que parte de los resultados de Vox en Aragón "son extrapolables al resto de España".

