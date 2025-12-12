Ahora

Fuerte temporal

El horror sigue en Gaza: el temporal de lluvias provoca el colapso de los pocos edificios que quedan en pie y deja ocho muertos

El contexto Tras más de dos años de bombardeos contra Gaza, muchos edificios eran vulnerables a colapsar. Las lluvias, que han azotado la Franja durante toda la noche han provocado la caída de muros y viviendas. Desde el jueves, han muerto ocho personas tanto por el colapso de edificios como por el frío.

El sur de Gaza inundado por el fuerte temporalEl sur de Gaza inundado por el fuerte temporalAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El horror continúa en Gaza. Esta vez, debido al temporal que azota el enclave y que ha provocado el colapso de edificios a causa de las lluvias. Desde el jueves, ocho personas han muerto por el temporal y por el frío, según el recuento de las morgues del enclave, los equipos de ambulancias y hospitales y el servicio de emergencias de Defensa Civil.

Este viernes han muerto dos niños más por causas relacionadas con el frío, según han informado los hospitales locales: Taim Jawaja, de 10 días, perdió la vida en el campamento de refugiados de Shati y fue llevado al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte); mientras que Hadil Abdullah Hamdan, de 9 años, murió también en la capital de la Franja, según la prensa local.

Ambos menores se suman a la muerte el jueves de una bebé de ocho meses en el sur de Gaza cuya muerte por hipotermia registró el Hospital Nasser de Jan Yunis. Hasta ahora, la mayor causa de muertes durante el temporal ha sido el derrumbamiento de edificios.

Tras más de dos años de bombardeos contra Gaza, muchos eran vulnerables a colapsar. Las lluvias, que han azotado la Franja durante toda la noche según ha podido atestiguar EFE en la capital, han provocado la caída de muros y viviendas, acabando con la vida de al menos cuatro personas que han sido sepultadas por ellos.

Al menos dos gazatíes han muerto al colapsar una casa en Bir al Naja (Beit Lahia, norte), mientras que otras nueve han quedado sepultadas sin que se conozca su situación. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, eleva el número de muertos en Bir al Naja a cinco. "El trabajo sigue en curso para recuperar a varios heridos atrapados entre los escombros", ha asegurado la Defensa Civil de Gaza en un comunicado sobre esta vivienda.

Dos personas más han perdido la vida tras el colapso de un muro esta noche en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza. Además, otro gazatí murió al vencerse un muro en el campamento de refugiados de Shati el jueves. Según informa EFE, en la capital gazatí, unas 10 casas han caído por las fuertes lluvias y vientos en la capital.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un "desgarrador" 'Me Too', corrupción y debilidad parlamentaria: el PSOE de Sánchez, en sus horas más bajas antes de cerrar el año
  2. La UCO concluye que la trama de los hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz: "Ha sido pillar la casa y el hijo puta del putero le ha dado al botoncito"
  3. Iñaki Urdangarin: "Por la cárcel he perdido uno de los amores de mi vida, Cristina"
  4. Trump lanza otro aviso a Venezuela y anuncia que los ataques por tierra contra el narcotráfico "se están poniendo en marcha"
  5. El laboratorio de Bellaterra estaba experimentando con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado
  6. Mareos, vómitos y desmayos sin origen conocido: así viven los trabajadores de la planta cero del Hospital de Toledo