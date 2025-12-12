El horror sigue en Gaza: el temporal de lluvias provoca el colapso de los pocos edificios que quedan en pie y deja ocho muertos

El contexto Tras más de dos años de bombardeos contra Gaza, muchos edificios eran vulnerables a colapsar. Las lluvias, que han azotado la Franja durante toda la noche han provocado la caída de muros y viviendas. Desde el jueves, han muerto ocho personas tanto por el colapso de edificios como por el frío.

El horror persiste en Gaza, ahora agravado por un temporal que ha causado el colapso de edificios debido a las intensas lluvias. Desde el jueves, al menos ocho personas han muerto, incluidos varios niños, por el temporal y el frío, según informes de morgues, hospitales y el servicio de emergencias de Defensa Civil. Entre las víctimas se encuentran Taim Jawaja, un bebé de 10 días, y Hadil Abdullah Hamdan, de 9 años. La principal causa de las muertes es el derrumbamiento de edificios, muchos de los cuales eran vulnerables tras años de bombardeos. Las lluvias han provocado la caída de muros y viviendas, dejando a varias personas sepultadas. Los equipos de rescate continúan trabajando para recuperar a los heridos atrapados entre los escombros.

Este viernes han muerto dos niños más por causas relacionadas con el frío, según han informado los hospitales locales: Taim Jawaja, de 10 días, perdió la vida en el campamento de refugiados de Shati y fue llevado al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte); mientras que Hadil Abdullah Hamdan, de 9 años, murió también en la capital de la Franja, según la prensa local.

Ambos menores se suman a la muerte el jueves de una bebé de ocho meses en el sur de Gaza cuya muerte por hipotermia registró el Hospital Nasser de Jan Yunis. Hasta ahora, la mayor causa de muertes durante el temporal ha sido el derrumbamiento de edificios.

Tras más de dos años de bombardeos contra Gaza, muchos eran vulnerables a colapsar. Las lluvias, que han azotado la Franja durante toda la noche según ha podido atestiguar EFE en la capital, han provocado la caída de muros y viviendas, acabando con la vida de al menos cuatro personas que han sido sepultadas por ellos.

Al menos dos gazatíes han muerto al colapsar una casa en Bir al Naja (Beit Lahia, norte), mientras que otras nueve han quedado sepultadas sin que se conozca su situación. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, eleva el número de muertos en Bir al Naja a cinco. "El trabajo sigue en curso para recuperar a varios heridos atrapados entre los escombros", ha asegurado la Defensa Civil de Gaza en un comunicado sobre esta vivienda.

Dos personas más han perdido la vida tras el colapso de un muro esta noche en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza. Además, otro gazatí murió al vencerse un muro en el campamento de refugiados de Shati el jueves. Según informa EFE, en la capital gazatí, unas 10 casas han caído por las fuertes lluvias y vientos en la capital.