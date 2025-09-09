Refaat Alathamna, médico en Gaza: "Lo que hace Israel es que vayas de una zona de muerte a otra zona de muerte"

Andrea Ropero consigue un valioso testimonio desde dentro de Gaza. El doctor Refaat Alathamna explica en este vídeo cómo viven los constantes bombardeos israelíes, el colapso de los sistemas sanitarios y habla de su dura experiencia personal.

Andrea Ropero ha conseguido un valioso testimonio desde dentro de Gaza: el doctor Refaat Alathamna, un médico gazatí que ya lleva diez desplazamientos forzosos junto a su familia dentro de la Franja y que actualmente trabaja como voluntario en el hospital Nasser en constante situación de peligro.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que se encuentran en una situación donde "todos los días hay víctimas, heridos y bombardeos". Ahora, apunta, Israel obliga a los habitantes del centro de Gaza "a dejarlo todo y buscar otra forma de muerte", porque lo que hace es que los gazatíes "vayan de una zona de muerte a otra zona de muerte".

En los hospitales, asegura, la situación es límite, pues "nos cuesta encontrar un antibiótico o un analgésico". "Todos los sistemas sanitarios están totalmente destruidos y Gaza es una ciudad muy colapsada", comenta.

En lo personal Refaat explica que acaba de perder un tío en los últimos ataques, mientras su sobrino está hospitalizado. Además, señala que su familia se ha salvado milagrosamente de un ataque a cinco metros de la puerta de su casa. "Solamente tratamos de proteger a mis cinco niños y espero que no les pase nada hasta que podamos salir", afirma.