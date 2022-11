Thais Villas visita un colegio para preguntar a los niños y niñas hasta qué punto están enganchados a las pantallas. Muchos de ellos admiten que les gusta la tecnología, si bien otros tienen otras preferencias, como Lara, que asegura que "me interesa más ir de vacaciones".

Sobre qué dispositivos son los que más usan, Irene dice que es la tablet, si bien comenta que "no me engancho mucho porque si no mi madre me mata". En su caso, Héctor y Gael afirman que no tienen PlayStation: "solo tenemos juegos de rol, de los años 80 por lo menos", entre ellos uno que va de "matar monstruos y matar jefes": "Ha habido veces que he tenido muchas ganas de eso", les confiesa Thais.

En el vídeo sobre estas líneas, los niños y niñas desvelan cuánto tiempo dedican a las pantallas, si tienen ganas de tener su propio móvil y hasta qué punto están 'enganchados' sus padres a la tecnología.