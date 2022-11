¿Hasta qué punto saben los más pequeños de la casa la importancia de alimentarse bien? Thais Villas ha visitado un colegio para hablar con unos niños y niñas sobre comer sano y equilibrado. De este modo, la reportera de El Intermedio les ha preguntado por sus platos preferidos y por otros que no les gustan tanto: "El brócoli es como que me pincha la lengua", afirma Gonzalo.

Los alumnos y alumnas también desvelan sus trucos para evitar comer lo que no les gusta, desde aplastar la comida y esconderla con una servilleta o 'pasársela' a sus hermanos, hasta, como explica Victoria, "poner carita mona para que me perdonen". También desvelan dónde comen mejor. En este sentido, Olivia señala que "mis padres saben lo que no puedo comer y me ponen comida que me guste y que no sea tampoco muy unhealthy": "Voy a tener que prepararme mejor estas entrevistas, porque me salís con unos temas que yo necesito documentación", le responde Thais en un divertido momento que se puede ver sobre estas líneas, donde también desvelan que han 'pillado' a sus padres comiendo cosas no demasiado sanas.