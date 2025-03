Así reacciona un hombre si su mujer le dice que va a cenar con un amigo: "Pues voy a la mesa de al lado"

Thais Villas sale a la calle para poner a prueba a los hombres con el 'machistómetro' por el 8M. ¿Se consideran machistas los españoles? "Es que eso es natural en el propio humano, en la especie está el macho y la hembra, y nosotros somos machos y ya está, no hay que darle más vueltas", afirma rotundo un hombre a Thais Villas, a la que dice que el hombre es "el ser dominante".

"Y como macho, usted domina", afirma la reportera alucinada con las palabras del hombre, que le contesta con otra respuesta machista: "No, intento hacer mi papel, que es el de proteger a la hembra". Además, cuando Thais Villas le pregunta si sabe qué se celebra el 8M, su respuesta es tajante: "Sí, eso de que os sentís inferiores con respecto al hombre". Por su parte, otro hombre se pone un cinco en el 'machistómetro' argumentando que tiene "tres mujeres en casa" por lo que él también lucha contra el machismo.

Sin embargo, ante la pregunta de qué se celebra el 8M, el hombre se queda en blanco. Pero la cosa no acaba ahí y es que cuando Thais Villas le pregunta cuál sería su reacción si su mujer le dice que va a cenar con un amigo, el 'machistómetro' sube de nivel. "Me lo explicaría y tendremos que atacarlo, pero hombre si ahora mismo no lo solemos hacer y me viene y me dice eso, le digo que, pues yo voy al restaurante de al lado", afirma el hombre. Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.