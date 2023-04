"El tema de las marismas de Doñana no interesa a nadie, a no ser que seas un lince, un flamenco o Pepe 'El Marismeño'", afirma Cristina Gallego, que ha encontrado una persona en el PP que no está siguiendo mucho la polémica ley de la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos alegales en el entorno de este parque nacional: Borja Semper.

Al portavoz de campaña del Partido Popular le han preguntado cuál podría ser la opinión de la Comisión Europea sobre el plan de la Junta y él, comenta Gallego, "no tenía ni puñetera idea". Semper aseguraba en la entrevista que había empezado a leer la proposición de ley después del partido del Real Madrid, a lo que la colaboradora de El Intermedio afirma que "suerte que no hubo prórroga y penaltis, que si no hubiera respondido 'que qué opino del futuro de esos animales, que Benzema es una bestia y hay que renovarle'".

Gallego destaca la honestidad de Semper, que admitía su desconocimiento y se comprometía a hablar en otra ocasión del tema: "La próxima vez que le llamen hablará del asunto de Doñana, eso sí mejor que sea en julio, que ya no hay Liga", sentencia.