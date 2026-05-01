"Primero, yo y después, el resto": así defiende una "española 100%" la "prioridad nacional" a Thais Villas

"Entiendo que tengan que cotizar, que están trabajando y haciendo todo lo que hacemos el resto, pero si yo estoy en España y soy española, primero, yo y después, el resto", defiende una mujer, que se define como "una española 100%".

Thais Villas sale a la calle con 'Hablando se enciende la gente' para abrir debate sobre "la polémica de los últimos días,la prioridad nacional": "¿Nos estamos tomando los servicios públicos como si fueran el Mundial de Atletismo porque a algunos les hace ilusión decir que 'los españoles primero'?". Para ello, la reportera de El Intermedio pregunta a un grupo de mujer por quién cree que las ayudas sociales deben de ser primero para los españoles.

"Entiendo que tengan que cotizar, que están trabajando y haciendo todo lo que hacemos el resto, pero si yo estoy en España y soy española, primero, yo y después, el resto", defiende una mujer, que afirma que es "española al 100". Sin embargo, otra mujer no está nada de acuerdo con la primera y señala tajante que no cree en la prioridad nacional ya que "si los extranjeros "están colaborando en el país como todos los españoles, aunque no sean de aquí, tienen los mismos derechos que los españoles".

Una opinión que comparte un hombre, que destaca que él cree "en los derechos universales": "Todos merecemos una oportunidad porque nadie está libre de tener problemas en su vida". Sin embargo, otra mujer critica que "se están cobrando ayudas que a muchos no les corresponden".

Por su parte, Thais Villas comparte datos oficiales que dicen que, de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, el 82% son españolas y, en Extremadura, origen de esta polémica, la cifra llega al 94%. Puedes ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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