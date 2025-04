"¿Quién puede más, las empresas internacionales o los ciudadanos?": la pregunta de Wyoming tras la multa de la UE a Apple y Meta

"¿Quién puede más?", es la típica que se hacen los niños y con la que plantean duelos como Superman vs. Hulk, un gorila vs. un tiburón o Darth Vader vs. Salvador Illa.

Wyoming traslada esta cuestión al contexto internacional, donde la Unión Europea ha decidido multar a Apple y Meta por violar las leyes europeas de competencia. "¿Quién puede más, las empresas internacionales o los ciudadanos?", se pregunta en el vídeo sobre estas líneas.

Con esta sanción podría parecer que los ciudadanos somos más fuertes, hasta que vemos que la multa es de 500 millones de euros para Apple y 200 para Meta, "calderilla" para estas compañías.

Aunque podría haber impuesto sanciones muy superiores, la Comisión Europea ha preferido no hacerlo, según Teresa Ribera, porque no quieren "multar por multar, sino para que se cumpla la ley". "Seguro que a partir de ahora estas empresas, que como todo el mundo sabe están dirigidas por personas bondadosas y altruistas, cumplirán la ley, aunque suponga perder muchísimo más dinero del que ingresan saltándosela", ironiza Wyoming.

Respondiendo de este modo a la pregunta del principio, el presentador concluye que "nosotros podemos poquito, pero ellos pueden muchísimo más". Esta no es la única muestra, pues recuerda cómo con la crisis financiera de 2008 los bancos fueron capaces de "torcer el brazo de gobiernos e instituciones internacionales" para "hacernos pasar por necesidades públicas las suyas".