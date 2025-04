"¿Por qué de esto no se sabe nada?": Mara Torres alza la voz sobre el suicidio en su libro 'Recuérdame bailando"

Andrea Ropero ha entrevistado a la periodista y escritora Mara Torres, que acaba de publicar 'Recuérdame bailando', un libro en el que reconstruye la muerte por suicidio de su hermana Ali, ocurrida hace ya 12 años.

Mara cuenta a Andrea que, cuando falleció su hermana en 2013, se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el suicidio. "Me puse a leer información del suicidio de la Sociedad Española de la Psiquiatría, vi conferencias y dije: ¿Por qué de esto no se sabe nada?", relata.

Fue entonces cuando entendió que era necesario visibilizar el suicidio. "Es un tema de salud pública", afirma. Y a partir de ahí tomó la decisión de ponerse a escribir.

Un proceso que, según explica, vivió en dos etapas. Primero, el tiempo de la escritura, que fue especialmente doloroso. "Tenía que reconstruir lo que pasó en los días posteriores a la muerte de mi hermana", dice, dejando entrever la dificultad de revivir esos recuerdos.

La segunda etapa fue decidir si firmaba el libro con su nombre real o con un pseudónimo. "Yo no quería esta exposición pública", confiesa. Pero tras reflexionarlo, entendió que, si no lo hacía, estaría contribuyendo al mismo silencio que muchos profesionales consideran perjudicial tanto para las familias como para quienes sufren.

Los textos de su hermana

En el libro, Torres ha incluido algunos de los escritos personales de su hermana. "Cuando fuimos a recoger las cosas de mi hermana, encontramos entre sus pertenencias una caja blanca. Había un libro con fragmentos que eran pensamientos de los últimos siete años, y ahí me di cuenta de que había un montón de factores de riesgo y de pistas. Es verdad que sutiles, pero reales, que parecían anunciar que ella tenía algo relacionado con la salud mental."