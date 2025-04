El cardenal Veglió, a Andrea Ropero sobre el sucesor de Francisco: "Basta con que sea bueno. No un papa bueno, sino un buen papa"

Desde Roma, Andrea Ropero cubre el traslado del féretro del papa Francisco y recoge las palabras del cardenal Antonio María Veglió, quien defiende que el próximo pontífice debe ser "un buen papa" y no necesariamente seguir una línea conservadora.

Andrea Ropero se encuentra en Roma siguiendo de cerca el traslado del féretro del papa Francisco. Además de acompañar el recorrido de la comitiva papal, la reportera de El Intermedio ha tenido la oportunidad de charlarcon uno de los cardenales presentes.

Se trata del cardenal Antonio María Veglió, quien aseguró que el nuevo papa será "lo que Dios quiera" y que el voto de los cardenales se emite siempre "por el bien de la Iglesia".

Cuando Ropero le preguntó si prefiere continuar con la línea de Francisco o apostar por una rama más conservadora, Veglió fue claro: "No existe la línea dura en la Iglesia. Existen las líneas fieles a nuestro Señor. Después se puede ser de un temperamento o de otro", afirmó.

Sobre si tiene algún candidato preferido, el cardenal señaló que no. "Lo que el Señor me sugiera será lo que yo preferiré. Basta con que sea bueno. No un papa bueno, sino un buen papa", puntualizó.

