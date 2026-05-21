Jordi Nieva explica qué dice el Código Penal sobre el lobby y el tráfico de influencias: "Ha sido la jurisprudencia la que no ha acertado"

Andrea Ropero habla con Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, sobre lo que dice la ley del tráfico de influencias y el lobby. También asegura que es "muy llamativo" que en el auto contra Zapatero no aparezca el cargo al que se habría presionado.

Andrea Ropero conversa con Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, sobre la delgada línea que separa el lobby del tráfico de influencias en nuestro Código Penal tras el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

El catedrático señala que se da una definición "relativamente comprensible" de lo que es el tráfico de influencias, pero que "ha sido más bien la jurisprudencia la que no ha acertado", pues "ha habido muy pocas sentencias de condena" al considerarse que las actividades que se han investigado eran "conversaciones informales no susceptibles de haber provocado la presión necesaria".

En el caso del auto de Zapatero, Nieva señala que "es muy llamativo" que no aparezca el cargo al que Zapatero habría presionado, algo según él "fundamental, porque si no, no existe el tráfico de influencias".

Otra cosa, indica, sería el blanqueo de capitales, ante lo que asegura tener "ganas de ver si esos datos que han venido de agencias de control del extranjero o la de Suiza se corresponden con la realidad"

Sobre los presagios del PP de las últimas semanas que vaticinaban los problemas judiciales de Zapatero, el catedrático afirma que le sorprende que "las asociaciones judiciales no se hagan eco de esto y hagan una protesta". "Si realmente existen esas filtraciones, hay alguien que no está actuando con el sigilo debido en su profesión", sostiene Nieva, para el que esto sería "absolutamente inaceptable".

En este sentido, espera que se investiguen esas filtraciones, "al menos con el mismo celo con el que se investigó el caso del Fiscal General del Estado", algo que, de momento, no ve que esté ocurriendo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.