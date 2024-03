Cristina Gallego se ponía en la piel de Yolanda Díaz para dar pistas sobre las propuestas que la ministra quería incorporar a la hoja de ruta presentada, en la que ya incluyó, por ejemplo, el estatuto del becario a modernizar la prevención de riesgos laborales.

'Yolanda' iba ya por su propuesta 329, "los marineros mercantes puedan teletrabajar", aunque, como le expone a su compañero, no le parece suficiente y todavía quiere añadir más propuestas a su hoja de ruta. "Tenemos que ser más revolucionarios, tenemos que hacer una hoja de ruta tan de izquierdas que 'El Capital' de Marx parezca el acta de la última reunión de FAES, se van a enterar los podemitas quién es la verdadera izquierda de este país".

"Llevamos aquí desde el lunes, usted quiere liberar a todos los trabajadores pero, ¿yo qué?", se queja su compañero. 'Yolanda' vuelve a empezar con su lista de propuestas: "Propuesta número uno, la reducción de la jornada es de pogres de boquilla, lo que hay que hacer es eliminarla", asevera. La 'ministra' también propone renovar la patronal y que "Garamendi se convierta en autónomo". La tercera propuesta es poner a los becarios despacho, coche de empresa y si no cobran sueldo "podrán llamar a C. Tangana para que le tire 'beef' a su jefe".

"Señora ministra, usted se da cuenta de que todo esto no se puede hacer, ¿no?", le espeta su compañero. "Camarada, todo se puede hacer con cariño, con amor, con cuidados, con abrazos...", le contesta. "Mire, señora ministra, camarada, yo me voy a mi casa... cuídese", responde él. "Pero si no hemos acabado...", concluye ella.