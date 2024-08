En la sección 'En su salsa', Thais Villas se desplazó hasta Mezquita de Jarque, la población de Teruel en la que vive el diputado socialista Herminio Sancho para comer con él y conocer un poco más al político. Sancho la recibió en el campo en el que estaba pastoreando a sus ovejas.

"Aquí, con esta paz, usted puede ensayar los discursos del Congreso", le dijo Thais al llegar al lugar. "Cuando éramos jóvenes, cuando ibas en el tractor, o con las ovejas, se te ocurrían los mejores discursos", le confió el político turolense.

Sancho llevó a la reportera hasta un rincón del pueblo en el que suelen reunirse para comer. "Aquí nos pegamos unas buenas asadas, unas buenas meriendas, unos buenos tragos de vino", le contó. Comenzaron preparando el fuego para cocinar unas chuletas de cordero de Teruel y ternasco de Aragón.

Pero, antes de comenzar, Thais le da un regalo muy especial: un delantal de la sección. Herminio manifestó su preocupación al ver el regalo, y le dijo a Villas: "A ver si no me va a entrar por la cabeza que la tengo gorda". "No se preocupe, yo trabajo también con un señor que tiene la cabeza gorda y no pasa nada", respondió Thais.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.