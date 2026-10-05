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En un desayuno informativo

La respuesta 'en diferido' de Ayuso a Andrea Ropero sobre Pedro Sánchez: "También Maduro convoca elecciones"

"Hace nada dijo que Sánchez es un dictador, ¿un dictador convoca elecciones?", le pregunta Andrea Ropero a Isabel Díaz Ayuso durante un informativo. Minutos después, la presidenta madrileña le respondía desde el atril.

"Hace nada dijo que Sánchez es un dictador, ¿un dictador convoca elecciones?", le pregunta Andrea Ropero a Isabel Díaz Ayuso durante un informativo. Minutos después, la presidenta madrileña le respondía desde el atril.

El anuncio del adelanto electoral ha pillado a Andrea Ropero en un desayuno informativo en el que participaban los dirigentes del Partido Popular, entre ellos Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Allí ha podido hablar con Esperanza Aguirre, que reconocía abiertamente que le gustaría ver a Santiago Abascal como vicepresidente del Gobierno: "Cualquier cosa menos tener a 'Yoli Tenacillas' de vicepresidenta", afirmaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, para la que el líder de Vox es "un tío estupendo".

Almeida, por su parte, aseguraba querer "resolver la crisis de la vivienda" y aseguraba que eso "no debería ser una excusa para resolver los problemas políticos de cada uno, sino un acicate para resolver los de los españoles".

El alcalde de Madrid se reafirmaba en sus declaraciones sobre el supuesto carácter violento de la acampada de Sol: "Sigo pensando que hay determinado material que, en caso de que haya problemas se puede usar con fines violentos".

Andrea también conseguía preguntar a Ayuso si, tras llamar dictador a Pedro Sánchez, consideraba que un dictador convoca elecciones. "También Maduro convoca elecciones", le respondía una vez dentro del acto.

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