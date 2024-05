Los partidos catalanes están en plena reflexión para ver qué estrategia seguir tras los resultados de las elecciones en Cataluña, pero en el horizonte está una posible repetición electoral. Andrea Ropero charla con el politólogo Toni Aira, que señala que ERC apoyaría un tripartito "si dependiera solo de ellos" como ya se ha dado en el pasado.

Sin embargo, destaca que la clave para saber qué pasará ya no la encontramos solo en un actor político sino en varios. "No dependerá solo de si ERC quiere o no, sino de si puede hacerlo y si en Madrid las consecuencias de eso se dejan notar", sostiene.

Además, recuerda que "Junts en el pasado no tenía la llave de la gobernabilidad en España, ahora la tiene", por lo que subraya que "PSOE si acepta esa fórmula, quizás se tendrá que atener a las consecuencias, cosa que en el pasado no había sucedido".

El batacazo electoral de ERC en los comicios ha precipitado la renuncia del hasta ahora president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha anunciado que abandona la primera línea política, aunque Aira apunta que "él no ha liderado el partido en los últimos años, ahí está Junqueras o Marta Rovira".

"Si ahora se va solo Aragonès, va a ser una marcha incompleta", indica, y expone que tiene que abrirse un proceso interno en ERC, que "clásicamente no han sido sencillos".