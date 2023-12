Raúl Pérez se mete en la piel de José María Aznar, que llega al plató de El Intermedio armado como caballero y se define como "la esperanza de España". Sin embargo, reprocha a El Gran Wyoming que no le haya invitado a su casa hasta ahora. "No me has sacado ni un mal vinito", señala, a lo que el presentador responde: "No soy yo quien para decirle a usted cuántas copas debe o no tomar".

"Veo que viene usted a defender España, literalmente a capa y espada", observa Wyoming, y 'Aznar' confirma que lo hace porque "esta nación tiene muchos enemigos, filoetarras, separatistas, bolivarianos, feminazis y Jorge Javier, que para mí es todo lo anterior".

"Es evidente que para usted la ley de amnistía de Sánchez no debería existir, como las armas de destrucción masiva", comenta el presentador, quien apunta que el 'expresidente' del Gobierno está "muy activo movilizando a la gente contra esta ley".

'Aznar' explica que, como hombre de estado, no cree que la amnistía sea una buena forma para acabar con el conflicto catalán y asegura que hay formas mucho más efectivas, al mismo tiempo que coloca su espada sobre la mesa. "Voy a descabezar al independentismo. Con los enemigos de España, menos respeto y más espeto", sostiene.