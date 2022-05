La ministra de Justicia explica por qué el Gobierno no ha concedido el indulto a María Salmerón, a punto de entrar en la cárcel por evitar que su hija, entonces menor, viera a su padre, condenado por maltrato. "El Gobierno no ha tenido margen para concedérselo, si lo hubiera hecho hubiera sido una ilegalidad", explica Pilar Llop, que detalla los dos requisitos que han impedido el indulto: "Es una mujer que tiene antecedentes penales y había un informe negativo del Tribunal Sentenciador".

Sin embargo, la ministra de Justicia insiste en que, para ella, es una injusticia y destaca que comparte la opinión que la ministra de Igualdad dio en El Intermedio: "Comparto la opinión de la ministra de igualdad y lamento que no se le haya podido dar el indulto, pero solo podíamos cumplir la ley, si no el Gobierno hubiera cometido una ilegalidad". Además, Llop explica en el vídeo principal de esta noticia el motivo por el que sí han indultado a Juana Rivas y María Sevilla, pero no a María Salmerón.