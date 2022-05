Andrea Ropero pregunta a Irene Montero por el caso de María Salmerón después de que el Gobierno le haya negado el indulto. María Salmerón está a punto de entrar en prisión después de negarse a que su hija, entonces menor, viera a su padre, condenado por violencia machista. "Es una competencia del Ministerio de Justicia y la ministra ya ha emitido su valoración", explica Montero, que, sin embargo, se muestra contraria a este hecho.

"Quiero lanzar un mensaje claro: si no queremos que los maltratadores asesinen a sus hijos e hijas para dar donde mas duelen a las mujeres, debemos proteger a las mujeres vivas que se defienden a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista", afirma rotunda la ministra de Igualdad. Además, recuerda que "nuestra ley en España ya reconoce que un maltratador nunca es un buen padre, que la justicia no puede aplicar el falso síndrome de alineación parental y que ante el más mínimo indicio de maltrato hay que suspender el régimen de visitas". Por todo eso, Irene Montero destaca que "María Salmerón no hubiese sido condenada por esos delitos si hubiese estado vidente la ley de lucha contra la violencia contra la infancia aprobadas bajo el liderazgo de la ministra Belarra". Entonces, ¿por qué el Gobierno no la indulta?

Montero evidencia que no está de acuerdo con la decisión del Gobierno y el rechazo a dicho indulto: "La ministra de Justicia ha explicado su criterio y yo el mío, era necesario ese indulto". "Tenemos que desplegar una acción contundente para garantizar que somos capaces de proteger a las madres protectoras", afirma rotunda Irene Montero, que insiste en que "ese debe ser el compromiso del Gobierno".