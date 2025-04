La pícara confesión de una señora a Isma Juárez sobre su marido: "No da abrazos, él se va a otra cosa..."

En el Día Mundial del Abrazo, Isma Juárez salía a la calle para preguntar a los viandantes si son cariñosos y saber si les gusta dar abrazos ya que, como explicaba el reportero, abrazar mejora la salud. Juárez charlaba primero con dos chicos. Mientras uno afirmaba que él es cariñoso el otro respondía que "depende con quien".

Como explicaba su amigo al reportero, "lo ha pasado muy mal en el amor" y eso había provocado que se volviera "muy frío". Este joven, además, afirmaba que él le daba abrazos a todo el mundo. Para demostrarlo, comenzaba a pedir abrazos a la gente aunque nadie le hacía mucho caso. Finalmente, el chico proponía a su amigo e Isma darse un "abrazo a tres".

Juárez charlaba después con Paqui, que confesaba a Isma sus dificultades para ser cariñosa. "Soy más abrazadora que mi marido", explicaba al reportero, "él se va a otra cosa". Su marido, Antonio, que se encontraba escuchando la entrevista tras la cámara, no podía evitar reírse ante la pícara respuesta de su mujer y hacía un gesto como de tocar un pecho. "No, no...", respondía Isma.

El reportero les explica que a partir del segundo 20 de un abrazo el cerebro empieza a generar oxitocina. "¿Qué dices?", respondía Paqui, extrañada. Como su marido no la abraza, Isma proponía a la mujer buscar a alguien para que le pudiera dar ese abrazo y así generar oxitocina. Una chica aceptaba el abrazo. "Así se tiene que hacer, Antonio", decía el reportero al marido de Paqui.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.