Wyoming, después de que Ayuso visite EEUU por sexta vez: "Es su país favorito junto con Israel y España dentro de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha viajado hasta Nueva York donde ha manifestado su deseo de fomentar la alianza entre Estados Unidos y España. Además, también ha hecho una reflexión sobre la guerra de Irán.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a visitar Estados Unidos en viaje oficial. La presidenta de la Comunidad de Madrid está en Nueva York. La visita, como señala Sandra Sabatés, coincide con el día en el que la "Justicia ha obligado a la presidenta madrileña a crear un registro de médicos objetores al aborto". Pero, en su discurso, "ha preferido destacar la vocación diplomática de su visita".

Ayuso ha señalado que la alianza entre España y EEUU "seguirá en el tiempo", gobierne quien gobierne. Además, ha señalado que desde el Gobierno madrileño prefieren fomentar esa alianza, "a través de Madrid", en lugar de romper lo que tantos han construido".

"Lo que le gusta EEUU a Ayuso", destaca el Gran Wyoming. "Yo le ponía un Falcon a esta mujer, es su país favorito junto con Israel y España dentro de España", señala. El presentador afirma que, aunque nadie se lo ha pedido, se va a encargar de arreglar las relaciones bilaterales. "Ya tiene hasta su eslogan: 'Albares, vete a echar la siesta que Ayuso nos saca de esta'".

El presentador expone que, para ello, debería hacerse entender, algo que no parece fácil. Wyoming destaca la reflexión que ha hecho la presidenta madrileña en ese mismo acto. La presidenta ha decidido enviar un mensaje "a todos los norteamericanos" que le habían trasladado las mujeres iraníes que viven en la Comunidad de Madrid y celebraron el Día Internacional de la Mujer en la sede de la comunidad. "Su mensaje fue: 'Gracias'", explicaba, y añadía: "Y ojalá este sea el comienzo de la liberación de tantas mujeres por todo el mundo, ojalá haya sido esto un globo que sea ha pinchado y que cambia las cosas".

"Pienso que si nadie hace nada ¿de verdad creen que la paz se va a asegurar en el mundo?", se preguntaba. "Por tanto, no queriendo la guerra se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno y no desguazar lo que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo, con eslóganes vacíos y con hipocresía", añadía.

Tras escuchar las palabras de la presidenta madrileña, Wyoming ha señalado que no sabe si está alucinando o Ayuso "tiene una empanada de zamburiñas, sardina, chicharillos...". "¿Cómo os quedáis?", expone, "la guerra tiene sus cosillas buenas y lo que no se puede es desguazar con pancartas, destruir así una guerra tan bonita".

Wyoming invita a Ayuso a preguntar a las mujeres que viven en Irán "qué opinan de los bombardeos de Netanyahu y Trump". "Vaya desperdicio de viaje oficial, este discurso, más que de Nueva York, parece propio de Galicia, sobre todo, como decíamos, por la empanada que lleva encima Ayuso", concluye.

