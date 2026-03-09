Manuela confiesa a Thais Villas cómo fue su primera vez llevando tanga: "Qué mal lo pase, tan cómodo que era..."

¿Cómo ha cambiado la ropa interior en los últimos años? La reportera ha charlados sobre esta cuestión con varios mayores y saber, además, si tienen referentes a la hora de elegir qué ponerse.

Thais Villas vuelve con su sección 'Las edades de Thais'. La reportera ha visitado un centro de mayores para hablar con ellos sobre ropa y moda. Y, para ello, les pregunta primero si se han puesto un look más especial para acudir a la entrevista.

Olga confiesa que ella va vestida "como siempre", pero que ha ido a la peluquería. "Algo habremos hecho", le dice Thais. Isabel, por su parte, dice que no ha ido a la peluquería, pero que ha estado con los rulos puestos desde las siete de la mañana. José, por su parte, se preocupa mucho por la ropa que se pone. Además, ha decidido ponerse un look más especial para charlar con Thais: un vaquero blanco y una camisa azul. "Se ha vestido para mí, qué bonito esto", comenta Villas.

Julián expone que él no se ha puesto un look más especial. Thais señala que la mezcla de colores que lleva le hace pensar que sí que ha pensado en ella. "Sí, pero pesadillas", señala Julián. "Te adoro, Julián", responde Villas.

Villas les pregunta por sus referentes para coger ideas a la hora de elegir la ropa que se ponen. Isabel señala que se fija en las famosas para sí copiar sus looks. "Eso se llama fusilar", apunta Olga. "No es que lo copie", se justifica Isabel, "hago mis modificaciones a mi gusto".

Isabel cuenta que le gusta mucho como viste Isabel Preysler o Carmen Lomana. "Yo a la reina Sofía la admiro porque va elegante y sencilla al mismo tiempo", señala Lidi, "es super educada, super todo". A Paco, por su parte, le gusta como viste el rey Felipe VI.

"Me gusta el nudo de corbata que se hace", cuenta, "y el tío va impoluto". Manuela se lamenta porque no tiene referentes. "¿Nadie?", pregunta, extrañada, Thais, "yo qué sé Kate Middleton o Lady Gaga". "Ay, Lady Gaga, que trajes más bonitos lleva", responde la señora, "esas cosas me gustan, pero para ellas".

Thais también quiere saber cómo ha cambiado la ropa interior a lo largo de estos años. Nieves afirma que ahora "todo es más sexy". "Hemos pasado del calzoncillo a media pierna a los slips o los bóxers", indica José.

Paco confiesa que él no se ha modernizado y que, además, se compra su ropa interior en el mercadillo. Lidi, por su parte, cuenta que la ropa interior es más pequeña y es mucho más cómoda. "Y estético y todo", añade.

Manuela, por su parte, confiesa que le llaman mucho la atención los tangas. "Me pasó una vez, iba de boda y me puse uno", cuenta a Villas, "era la primera vez que me lo puse". "No me dio tiempo ni a quitármelo para ir al servicio", explica, "qué mal lo pase, tan cómodo que era... como si no llevara nada". "Fue la primera vez y la última", añade.

Isabel cuenta que ella sí que los usa de manera frecuente, pero Olga, en cambio, solo lo ha probado una vez y no le gustó. "Si se te mete la braga por ahí y vas siempre quitándola, eso tiene que ser incomodísimo", defiende, "pero, cuando lo sacas, te has limpiado el culo bien limpio, ¿no?".

