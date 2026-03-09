Wyoming, al ver a Trump rodeado de líderes religiosos: "Su administración está impregnada de fanatismo"

El presidente estadounidense sorprendía con una fotografía tomada en el despacho oval. En ella se le puede ver rodeado de 20 líderes cristianos evangélicos que están rezando por él, sentado en el centro.

Oriente Medio sigue en guerra. Un conflicto "provocado por un líder religioso fanático", expone el Gran Wyoming. El presentador puntualiza que no es Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, que ha sido elegido líder supremo de Irán, sino a Donald Trump.

Como cuenta Wyoming, el presidente estadounidense hace unos días posaba en el despacho oval rodeado de varios líderes cristianos evangélicos rezando por él. En la imagen, como señala, se puede ver cómo le tocan. "Cómo está el patio", afirma el presentador.

"En concreto son 18 hombres y dos mujeres", apunta, "esta gente cree que Jesús caminó sobre las aguas, pero no cree en la paridad". La imagen, como indica Wyoming, "viene a mostrar lo que ya sabíamos: que la administración Trump está impregnada de fanatismo religioso".

Wyoming expone que J.D. Vance o Peter Hegseth "son devotos confesos de predicadores, digamos, muy conservadores por no utilizar adjetivos malsonantes". "El propio Hegseth ha llegado a decir que Trump 'es un líder designado por Dios'", añade, "lo que demuestra que Dios tiene peor ojo para elegir empleados que cuando su hijo fichó a Judas".

Esto lleva al presentador a preguntarse: "¿En manos de quién estamos?". "¿Y si Trump ha iniciado una guerra en Oriente porque cree que Dios le ha encomendado una misión divina?", se cuestiona. "También Dios le podría haber pedido que se fuera de misionero al Amazonas", añade.

"Hemos tenido la mala suerte de que nuestro destino más inmediato esté en manos de estos fanáticos religiosos", reflexiona, "y como ellos es difícil que entren en razón, me voy a dirigir a sus jefes". El presentador le habla a Dios, Yahvé, Alá, Zeus y Maradona para pedirles que "por favor, apareceos ante estos líderes del mundo para convencerlos de que no nos maten a todos".

