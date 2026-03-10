'Pedro Sánchez' se pone a cantar en El Intermedio: "Creías que estaba muerto, pero he vuelto a la acción"

Raúl Pérez se mete en la piel de Pedro Sánchez y visita el plató de El Intermedio para ofrecernos una actuación musical que deja muy claras sus intenciones mientras habla por teléfono con 'Rosalía': "La 'Motomami' y el 'Peugeotpresi'".

Al 'Pedro Sánchez' de El Intermedio -interpretado tan magistralmente por Raúl Pérez que no notarás la diferencia con el real- le está sonando el teléfono. Es Rosalía, que lo llama porque necesita un favor: "Me quiere como reclamo para sus conciertos". Él acepta y ya ve lo que va a poner en los carteles: "La 'Motomami' y el 'Peugeotpresi'".

El 'presidente' solo espera que le deje interpretar La Perla para dedicársela a Trump, pero mientras tanto, ya está dispuesto a entonar otro gran éxito. "Ya tengo una canción preparada, pero esta la canto yo solo. Se la he dedicado a alguien muy especial a quien quiero mucho: yo", aclara.

"Le venía bien a Trump una guerra con Irán", dice la voz en directo de 'Sánchez' al ritmo del hit Holding Out For a Hero. El presidente asegura en la letra que "nadie daba un paso al frente por si mandaba un misil" hasta que él dio un paso al frente y dijo: "Bombardea aquí".

El estribillo llega con una afirmación rotunda: "Yo soy tu héroe". "Creías que estaba muerto, pero he vuelto a la acción", añade, para después definirse a sí mismo como "un líder capaz de enfrentarse a Trump y de ser más chulo que Macron". Presume también de haberse "camelado a los hippies y también a la Legión". "Abascal, llorando; Feijóo, al balonmano, pero el gol se lo he marcado yo", remarca.

